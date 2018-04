publié le 04/04/2018 à 15:15

CHU Leaks. C'est sous cette appellation que la fuite des documents est dorénavant connue. Plus de 26.000 fiches ont été épluchées par le site d'actualités Mediacités. Des incidents, consignés dans des formulaires spéciaux, relatés par le personnel médical ou soignant de l'hôpital de Toulouse. "Ces CHU Leaks sont donc constitués de milliers de témoignages bruts de soignants pointant parfois des problèmes logistiques bénins, parfois de graves anomalies de fonctionnement mettant en danger la vie des patients", écrit le média sur son site Internet.



Des documents internes, rendus public après une erreur des services informatiques du CHU, qui ont été diffusés sur l'ensemble des ordinateurs reliés à l'intranet.

Les incidents, qui se sont produits entre septembre 2013 et mars 2017, mettent en lumière d'importants dysfonctionnements mais aussi une situation particulièrement alarmante. "Lors de l’intervention chirurgicale, la pièce à main du moteur (…) a craché un liquide noir dans la bouche du patient et a brûlé la lèvre et la joue gauche", relatait alors un médecin.



Matériel défectueux, manque de personnels mais aussi bâtiments vétustes... Les faits relatés sont divers alors qu'une coupure de courant est survenue en pleine opération ou encore qu'un défibrillateur ne reconnaissait pas le signal lors d'une urgence vitale. Des problèmes techniques qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques.

Le CHU minimise les faits

Contactée par Médiacités, la direction de l'hôpital a reconnu l'existence de ces 26.000 formulaires même si la situation est "minimisée". "Tout le personnel du CHU doit déclarer un événement indésirable sans aucun filtre", expliquait Dominique Soulié, directeur de la communication.



Pourtant, ce n’est pas la première fois que le CHU de Toulouse est épinglé dans les médias, comme le rappelle le site Actu.fr. Un reportage du magazine Envoyé Spécial, diffusé jeudi 7 septembre 2017, avait pris l’exemple de l’établissement toulousain pour dénoncer le management industriel à l’hôpital.