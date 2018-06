Le journal de 18h - SNCF : si la grève se poursuit, ce sera en ordre dispersé

publié le 19/06/2018 à 18:50

S'en est fini du front syndical à la SNCF : si la grève se poursuit, ce sera en ordre dispersé. L'UNSA a annoncé ce mardi 19 juin qu'elle arrêterait le mouvement le 28 juin comme prévu initialement, alors que la CGT et Sud-Rail veulent poursuivre la grève en juillet, en période de vacances. Une réunion de l'intersyndicale se tient ce mardi.



La semaine dernière, la CFDT avait tenté d'épargner les bacheliers et avait dû rejoindre l'intersyndicale au dernier moment. Cette fois les réformistes ont décidé de lever le pied pendant les vacances. L'UNSA reconnaissait ce midi sur l'antenne de RTL que c'était une pause sans victoire mais "ils ne veulent pas prendre les vacanciers en otage". Les discussions sont plus compliquées à la CFDT car ce serait une sortie sans véritable victoire et le syndicat est réuni en conclave depuis ce matin.

La CGT Cheminot a déjà dit qu'elle allait continuer pendant l'été, on saura ce mardi soir comment ils comptent organiser le mouvement. Laurent Brun de la CGT reste ferme sur le combat à mener : "S'il y a une division sur le calendrier, chacun assumera sa position auprès des cheminots". Pourquoi cette menace sur le fait ds'assumer une sortie maintenant ? À l'automne il y aura des élections professionnelles et la CGT veut montrer qu'elle a su défendre les cheminots jusqu'au bout, même s'il est très difficile de les mobiliser pendant l'été.

À écouter également dans ce journal :

Aides sociales. Le gouvernement récidive sur l'APL : les bénéficiaires vont de nouveau perdre 5 euros car les aides au logement ne seront plus revalorisées au mois d'octobre. Une mauvaise surprise pour tout ceux qui en bénéficient car il n'y aura pas de bonus alors même que les loyers seront plus chers. La nouvelle de ce qui s'apparente à un nouveau coup de rabot fait hurler les associations.



Politique. Marine Le Pen doit rembourser près de 300 000 euros au Parlement européen dans l'affaire des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires. Le tribunal de l'Union européenne n'a pas été en mesure de prouver que son assistante assurait des tâches effectives et a rejeté la demande de recouvrement. Marine Le Pen a annoncé son intention de porter plainte.



Société. Il avait interpellé le président de la République et est devenu la star de son collège, où la vidéo de son échange avec le président passe en boucle. Il est décrit comme un bon élève, un peu grande gueule mais pas méchant. Il aime juste faire des blagues, précise une de ses amis. Il veut garder l'anonymat car il craint que cette histoire impacte son entrée au lycée l'année prochaine.