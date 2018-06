publié le 19/06/2018 à 04:08

Depuis ce lundi 18 juin, les Franciliens peuvent obtenir le remboursement de 50% de leur pass Navigo (Navigo Annuel, Navigo Mois, Navigo Solidaire, ou imagine R). C'était une promesse faite par Valérie Pécresse, président de la région Ile-de-France, aux Franciliens pour compenser les désagréments de la grève subis durant les mois d'avril et de mai.



On a appris ce lundi sur le site mondedommagement.transilien.com quels sont les usagers franciliens qui pourront solliciter ce remboursement. Les 14 lignes concernées par le remboursement sont les Transilien L, J, N, U, C, D, R, E, P, T4, H et K, et la ligne RER A (sauf entre Charles-de-Gaulle Étoile et Marne-la-Vallée Chessy - Boissy-Saint-Léger) et la ligne B (sauf entre Paris Gare du Nord et Robinson - Saint-Rémy-les-Chevreuse). En effet, les trajets Paris intra-muros ne sont pas soumis au remboursement.

Vous avez jusqu'au 22 juillet pour solliciter le remboursement en fournissant des justificatifs de vos lieux d'habitation et de travail. En cas de refus, la SNCF a un service de réclamation pour traiter les cas particuliers.