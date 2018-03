publié le 21/03/2018 à 08:13

La CGT pousse un coup de gueule. À la veille de la journée de mobilisation du jeudi 22 mars, le syndicat accuse la direction de la SNCF de vouloir saboter le mouvement en supprimant plus de trains que nécessaire.



"Comme ça se fait qu'avec si peu de grévistes ils arrivent à supprimer dans certains endroits 3 trains sur 4. Il y a moins de 18% de taux de grévistes dans certains endroits et même chez les conducteurs, on est même à moins de 10% donc comment expliquer qu'il y ait un tel niveau de suppression de trains. On n'a jamais connu ça, même dans des grèves plus importantes, donc il y a bien une volonté de la part de la direction SNCF à la fois de se moquer des usagers, de traficoter les chiffres", explique Antoine Fatiga, délégué CGT en région Rhône-Alpes.

"C'est aussi une façon de dire au gouvernement 'vous voyez moi aussi j'empêche les cheminots de venir à Paris'. Nous on assimile ça à du sabotage de la part de la direction de la SNCF", déplore-t-il.

À écouter également dans ce journal

Politique - La garde à vue de Nicolas Sarkozy dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007 se poursuit.



Économie - Les allocations familiales devraient augmenter de 1% le mois prochain, d'après nos confrères des Échos. Le journal annonce également une revalorisation du minimum vieillesse, qui devrait atteindre 833 euros par mois à partir du 1er avril, soit 30 euros d'augmentation.



Football - La Coupe du Monde est exposée aujourd'hui à Reims, aux halles Boulingrin, après un passage hier à Paris.