publié le 10/05/2018 à 09:54

Depuis la sortie de son livre de philosophie, Patrick Sébastien déclare assumer sa "passion pour les mystères éternels et les grandes questions de société". Une passion dont il nous fait profiter grâce à son émission Doigt de réponse.



"Salut à tous, et bienvenu dans ce nouveau numéro de Doigt de réponse, l'émission qui un doigt au politiquement correct, où je réunis des mecs et des nanas qui s'interrogent comme moi sur les grands débats qui nous prennent la tête", lance l'animateur, imité par Laurent Gerra.

"Aujourd'hui comme thème - et dans thème, il y a... thème ! -, j'ai choisi une question éternelle qui se pose depuis que l'homme est homme : y a-t-il un problème avec les bonnes femmes ?". Et de poursuivre : "Pour en parler, je reçois que des potes à moi : Lambert Wilson, la capitaine Marleau, Jacqueline Gourault (une ministre qui en a) et, pour équilibrer le cul et le QI, mon pote Finki, monsieur Finkielkraut !"