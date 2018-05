et Jade

publié le 08/05/2018 à 10:02

"Bip, bip !" C'est François Hollande, imité par Laurent Gerra, qui rend visite à RTL en ce mardi 8 mai. "Tiens, qu’est-ce qui vous amène ?", lui demande Mademoiselle Jade. Réponse de l'intéressé : "100.000". Son interlocutrice veut en savoir plus. "Les leçons du pouvoir, de François Hollande, chez Stock : 100.000 exemplaires vendus", l'éclaire l'ancien chef de l'État.



"Ah bon ? Félicitations je ne savais pas", lui lance Mademoiselle Jade. "Tu savais pas, tu savais pas... Faudrait voir à faire ton boulot, la môme. C'est pas tout le monde qui fait un tel score en librairie", la tance François Hollande, toujours imité par l'humoriste.

"Oui, c'est vrai c'est un bon petit score", rajoute Mademoiselle Jade. "Un bon petit score ? Madame a le goût des euphémismes. Moi j’appelle ça un carton. Et c'est pas fini. Le box-office, je vais tellement l'exploser qu'on va le retrouver aux quatre coins de Paris, éparpillé façon puzzle", s'énerve l'ex-président.

"Et attends c’est pas tout, je prépare une version érotique : dans Les caleçons du pouvoir, Je vais raconter mon mandat côté plumard", annonce-t-il. Et d'avertir : "Ça sent le carton à la 50 nuances de Grey, mais en version 50 nuances de Gros".