publié le 07/05/2018 à 10:04

"La fête à Macron", organisée samedi 5 mai par la France Insoumise à l'initiative de François Ruffin, a réuni 40.000 personnes dans les rues de Paris. Voyons comment cela a été vécu à l'Élysée.



Un bruit de fanfare retentit. "Emmanuel, Emmanuel ! Qu'est-ce que c'est que ce vacarme dans la rue ?", lance Brigitte Macron, imitée par Laurent Gerra. "Mais c'est mon anniversaire le 7 ! Et là, c'est 'la fête à Macron', Brigitte !", lui répond don mari, lui aussi imité par l'humoriste.

"Tu n'a donc rien retenu de mes leçons à l'école ? On ne dit pas la fête 'à Macron', on dit la fête 'de Macron' !", le reprend la Première dame. "Oh tu sais Brigitte, les Insoumis ne sont pas allés beaucoup à l'école. C'est pour cela qu'ils ne comprennent rien à la transformation profonde et nécessaire de ce pays.Ils râlent pour 50 balles d'APL , confie le chef de l'État.

"Ne sois pas condescendant avec les sans-dent ; c'est précisément ce qu'ils te reprochent !", l'avertit Brigitte Macron.