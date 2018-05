publié le 09/05/2018 à 09:43

"Le Paris-Saint-Germain a remporté la Coupe de France en battant 2 buts à 0 les petits poucets du club vendéen des Herbiers...", explique Mademoiselle Jade, quand elle est interrompue par Philippe de Villiers. "Tais-toi, fille de radio !", tonne l'ancien président du Conseil départemental de la Vendée, imité par Laurent Gerra.



"Vous le Vendéen, vous êtes très déçu j'imagine ?", lui demande-t-elle. "Que nenni ! Le Chouan ressort la tête haute. Petite victoire. À deux buts près, nous boutions les ignobles Qataris milliardaires et fumeurs de chicha hors des stades", répond Philippe de Villiers.

"Oui, enfin, le PSG a tout de même gagné", lui fait remarquer son interlocutrice. "Avec les apatrides Cavani et Lo Celso grassement payé avec l'argent du pétrole", rétorque le candidat malheureux à la Présidentielle 2007, toujours imité par l'humoriste.

Il poursuit : "Mes vaillants Pichot et Flochon, élevés à la Trouspinette, ce délicieux vin d'épines - "La Trouspinette, plus t'en prends plus tu pètes", tel est son slogan !" -, seront récompensés par un emploi bénévole dans mon nouveau parc d'attraction". Mademoiselle Jade est surprise.



"Ah bon ? Après le Puy-du-Fou, vous lancez un nouveau parc ?", lui demande-t-elle. réponse de Philippe de Villiers : "Oui, le Puy-du-Foot. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées !".