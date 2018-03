publié le 08/03/2018 à 10:10

Comme il l'a expliqué dans son livre sur la philosophie du bonheur, notre ami Patrick Sébastien a décidé d'être un "passeur d'espoir et de savoir". Ce qu'il fait avec brio dans son désormais fameux café littéraire qu'il a baptisé Couillon de culture.



"Salut à toutes et salut à tous ! Aujourd'hui, comme on en parle beaucoup, j'ai décidé de consacré mon Couillon de culture à un truc qui me turlupine vachement en ce moment, c'est les relations hommes-femmes. Parce que sous le camembert péteur du clown qui déconne, il y a aussi un cerveau humaniste et généreux qui réfléchit aux grands sujets de société", lance l'animateur, imité par Laurent Gerra.

"Alors pour parler des relations hommes- femmes, je reçois des potes à moi, que des mecs et des meufs qui en ont dans la pastèque : Roman Polanski, Nicolas Hulot, Dominique Strauss-Khan, le rappeur Orelsan, et puis aussi notre maître Capello à nous : Alain Finkielkraut, Môssieur Finkielkraut, et Marlène. Mais attention, pas Marlène Moureau, ma copine candidate du Parti de l'amour, mais Marlène Schiappa, la secrétaire du ministère des bonnes femmes", poursuit-il.

"Haaan ! Alors d'abord, je ne suis pas la secrétaire, je suis ministre. Et pis d'abord qu'est-ce que c'est que c'est que ces invités ? Il n'y a que des prédateurs ou des sexistes dans cette émission !", s'emporte la ministre.



"Poil au téton ! Non, je déconne ! Mais ne t'énerve pas ma Marlène, il y a aussi un autre ministre, un collègue à toi qui est là, c'est Nicolas Hulot. Nicolas, il est super, c'est le ministre de la Transition. Alors, mon Nico, je crois que tu veux dire quelque chose à nos amis les trans ?", réagit l'animateur, toujours imité par l'humoriste.



"Pscchhh, hoooo ! Séquence confusion. Il a confondu le changement d'énergie et le changement de sexe. Séquence évacuation avant l'arrivée des drag queens à crinières bleues", lance le ministre, imité par Laurent Gerra. "Haaan ! Non mais qu'est-ce qu'il a contre les minorités ? Hashtag : balance ton collègue", peste Marlène Schiappa.