et Jade

publié le 06/03/2018 à 10:00

Mademoiselle Jade accueille Jean-Marie Le Pen, imité par Laurent Gerra. "O sole mio, que bella cosa, viva l'Iitalia, cioa migranto, viva Benito", entonne le cofondateur du FN, apparemment de bonne humeur.



"Il y a de quoi, n'est-ce pas ? Nos voisins transalpins nous montrent l'exemple. L'extrême droite - puisqu'il faut bien l'appeler ainsi, n'en déplaise à ma f..., à Mar..., à madame Bleu - revient en force. Forza Italia ! À propos, elle est partie la traîtresse ? J'avoue m'être délecté de cette interview musclée de madame Martichoux. Et en librairie aussi les nouvelles sont bonnes", explique Jean-Marie Le Pen.

Le premier tome de ses Mémoires, intitulé Fils de la nation, est déjà épuisé. "Un vrai best-seller ! Et pourtant, je ne l'ai pas appelé 50 nuances de vert de gris, Mrf mrf mrf !", s'exclame-t-il. "Je constate toutefois qu'en dépit du succès historique et incroyable de mes Mémoires - vous ne les avez toujours pas lues, sinon vous sauriez qu'au lieu de vos fruits d'origine halogène, les litchis, je prends toujours une pastèque que je mange à poil en souvenir du temps où je courais nu comme les athlètes grecs", poursuit-il.

Mes Mémoires, un vrai best-seller Jean-Marie Le Pen imité par Laurent Gerra Partager la citation





Dans son livre, on apprend notamment qu'il aimez chanter sous la douche : des chants de Révolution russe et de la Werhrmacht, mais aussi du Céline Dion ou du Tino Rossi. À propos de sa fille, il tient à préciser que ce ne sont pas ses chiens qui ont causé la mort du chat de Marine le Pen.



Jean-Marie Le Pen y parle longuement de sa vie amoureuse et de ses rencontres avec Michou, mais il ne mentionne pas la relation qu'on lui a prêtée avec André Labarrère, ancien maire de Pau. "J'ai déjà démenti toute relation contre nature avec ce monsieur. D'ailleurs qu'en tant que natif de la Bretagne, je préfère la voile à la vapeur !", tempête-t-il, toujours imité par l'humoriste.