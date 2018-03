publié le 07/03/2018 à 10:16

À l'occasion des quarante ans de la mort de Claude François, livres, documentaires, émissions de télévision célèbrent Cloclo. Patrick Bruel intervient pour pousser un cri. "Parce qu'en tant, qu'en tant, qu'en tant que fils caché de Cloclo, je ne comprends pas pourquoi personne ne songe à m'interroger sur mon père", s'écrie le chanteur, imité par Laurent Gerra.



'Votre père ? Qu’est-ce que vous racontez, Patrick ?", lance Jérôme de Verdière. "On a bien découvert sa fille cachée, j'vois pas pourquoi je ne serais pas son fils caché !", argue son interlocuteur. "Ah oui, mais la différence c'est que pour sa fille cachée, des tests ADN le confirment, et puis elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau", note Jérôme de Verdière.

"Et alors ! Moi aussi je lui ressemble à Cloclo. Tu me mets une perruque blonde, tu me fous des pattes d'eph', tu me colles une chemise en satinette avec un col pelle à tarte et j'te fais les magnolias", se défend Patrick Bruel, toujours imité par l'humoriste.

Comment a-t-il appris sa parenté avec Claude François ? Réponse de l'intéressé : "Un jour, il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit : 'Écoute, maman est près de toi, il faut lui dire maman, j'ai quelqu'un pour toi !' Et moi, je lui ai dit : 'Ah, c'est le monsieur de la dernière fois, dis t'y a fait quelque chose à ma maman".