Laurent Gerra imitant Pascal Sevran : "Ah on est bien dans The Voice !"

publié le 02/03/2018 à 10:07

Et si l'émission The Voice avait existé il y a quelques années ? Laurent Gerra s'est amusé à imaginer ce qu'aurait pu donner le télé-crochet avec d'autres présentateurs que Nikos Aliagas, comme Pascal Sevran.



"Aaaah on est bien !", lance Pascal Sevran, imité par Laurent Gerra, sur un air de piano. Il présente les jurés de The Voice, "dans leurs fauteuils de cosmonautes", qui "vont écouter sans les voir des vedettes qui sont là pour nous faire plaisir".

Pascal Sevran énumère les noms des nombreux candidats qui vont venir chanter dans l'émission et tenter d'impressionner le jury. Il annonce des "grandes vedettes" comme "Aline Duhamel, Yvette Calvi"... "Et on les a repérés ! Les Roms de la ligne 12, avec leur accordéon percé" seront là, s'exclame Pascal Sevran. Avant de conclure : "On est bien !"