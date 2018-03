publié le 05/03/2018 à 10:10

"Fumier !" Tiens, c'est Gérard Depardieu, imité par Laurent Gerra, qui vient rendre visite à RTL ce lundi 5 mars. "Allons bon, Gérard Depardieu, qu’est-ce qu’il vous arrive encore ?", lui demande Mademoiselle Jade.



"C'est le Salon de l'Agriculture. Ils en ont parlé toute la semaine dernière, j'en peux plus !", tempête le comédien. "Pourtant ça devrait vous plaire, l'agriculture, les vaches, les cochons, les produits du terroir ?", lui fait remarquer son interlocutrice.

"Ben oui, ça me plait. Ce qui me plait moins, c'est les politiques qui viennent se montrer. Y'en a tellement au mètre carré qu'on sait plus si c'est les charolaises ou les politiques qui défilent !", clame Gérard Depardieu.

Pense-t-il à quelqu'un en particulier ? "Mais tous ! Tiens, prends Macron, l'amateur de cordons bleus industriels. Tu crois qu'il est crédible en flattant le cul d'une vache dans son costume à 10.000 balles ?", s'insurge l'acteur, toujours imité par l'humoriste.

"Oui, c'est sûr. Mais vous savez, ils font surtout ça pour être vus", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Oh ben ça, c'est réussi ! Surtout pour Laurent Wauquiez, c'est sûr qu'on pouvait pas le rater avec sa parka rouge. Ceci dit, il faisait moins tâche que les autres", lui répond Gérard Depardieu.



"C'est vrai qu'il est proche du monde agricole", note Mademoiselle Jade à propos du patron des Républicains. "Mais non ! C'est juste que quand on lui fait déguster une terrine, avec son air de grand cornichon, il fait ton sur ton", peste le comédien.



"Il n'en reste pas moins que le Salon de l'Agriculture est une occasion pour les politiques de montrer qu'ils se préoccupent de la problématique de la ruralité", ose Mademoiselle Jade. "Mais comment elle cause la Parisienne ? La 'problématique de la ruralité', qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Tu peux pas appeler ça 'la vie à la campagne', comme tout le monde ?", s'époumone Gérard Depardieu.