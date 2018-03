et Jade

publié le 16/03/2018 à 10:00

Le Salon du livre de Paris réunit des centaines d'auteurs et d'éditeurs et des milliers de visiteurs. Le premier à nous rendre visite est Jean-Pierre Marielle, imité par Laurent Gerra.



"Vous êtes un grand lecteur ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Oh ma petite fille ! Je ne connais rien de meilleur qu'un bon bouquin que tu dégustes au point du feu en sirotant un bon Calva", lui répond le comédien.



"Mais tu sais, le secret du plaisir des livres c'est de bien choisir la liseuse", clame-t-il. "Oh c'est fou comme une bonne liseuse ça peut tout changer !", poursuit Jean-Pierre Marielle, toujours imité par l'humoriste.

"Ah bon, c'est surprenant. Vous lisez sur une liseuse ?", l'interpelle Mademoiselle Jade. "Allons, allons, ma petite fille, je ne te parle pas de ces cochonneries électroniques ! Une bonne liseuse, c'est une belle femme qui te lit à voix haute des chefs-d'oeuvre de la littérature érotique après dîner, quand le feu crépite dans l'âtre", lance le comédien.



"Ah j'en ai connu des liseuses, avec des culs ! Ah des culs à la Courbet, ah la lecture j'en ai des tonnes de souvenir !", lance Jean-Pierre Marielle, dans une allusion à son texte dans le film Les galettes de Pont-Aven.