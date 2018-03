publié le 13/03/2018 à 10:08

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte sont rentrés d'un voyage officiel en Inde. Voyons comment se déroule ce retour à l'Élysée.



"Brigitte, Brigitte !", tonne le chef de l'État - imité par Laurent Gerra -, toquant à la porte de son épouse qui écoute de la musique indienne à fond. "Je n'arrive pas à me concentrer avec cette musique ! Et c'est quoi toute cette fumée ? On n'y voit rien !", lâche-t-il encore.

"C'est de l'encens au bois de santal que j'ai ramené d'Inde", lui répond-elle. "Comment veux-tu que j'œuvre à la transformation profonde et nécessaire du pays dans cet ashram ?", lui lance Emmanuel Macron, toujours imité par l'humoriste. "Plutôt que de t'énerver, tu ferais mieux de faire comme moi : méditer !", lui conseille Brigitte, elle aussi imitée par Laurent Gerra.

On entend alors des bruits de poules. "Et maintenant, c'est les poules qui m'empêchent d'œuvrer à la transformation profonde et nécessaire du pays !", éructe le président de la République.



"Sois gentil avec Agathe et Marianne qui nous font de très bons œufs. Tiens, ce soir, je te ferai une omelette. Ça te changera de tes œufs Kinder que tu manges en cachette !", lui dit son épouse.