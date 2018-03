publié le 15/03/2018 à 09:55

Le premier tour de l'élection du nouveau premier secrétaire du Parti socialiste a lieu ce jeudi 15 mars. Nous recevons Dominique Besnehard. Lui qui a toujours été proche du PS, est-il intéressé par ce scrutin ?



"Je suis passionné ! C'est pas facile à dire, et c'est encore moins facile de faire semblant !", lance le producteur, imité par Laurent Gerra. "Aucun des candidats ne vous inspire ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Tu parles d'un casting ! Que des stars : Carvounas, Faure, Le Foll, Maurel. Ça fait rêver !", raille-t-il.

"Je les ai vus lors de leur débat sur LCI animé par la pétillante Arlette Chabot. La dernière fois où on l'a vu rire, Arlette, c'est quand elle s'est coincée le doigt dans la porte de son bureau de l'ORTF", poursuit Dominique Besnehard. "Néanmoins, j'ai été très étonné : le débat était en couleur. Et ça, c'était peut-être l'erreur justement", concède-t-il.

Il s'explique : "Les looks des quatre candidats, c'est pas possible. Entre Maurel qui est le sosie de François Hollande - ce qui lui présage un grand destin -, Faure qui a l'air aussi pompé que son homonyme Félix, Carvounas qui a une mâchoire en bois et la langue qui va avec, et Le Foll qui n'a plus vu les ciseaux d'un coiffeur depuis le congrès d'Épinay en 1971, c'est un festival ! Ah non, cette élection, c'est aussi ennuyeux que les César".



"Quel rapport avec les César ?", ose Mademoiselle Jade. "Aucun, vous avez raison. Avec ces quatre candidats, c'est pas les César, ce serait plutôt les Tocards !", clame Dominique Besnehard, toujours imité par l'humoriste.