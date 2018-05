publié le 29/05/2018 à 09:39

Le jeune migrant qui a héroïquement sauvé un bébé suspendu à un balcon s'est vu proposer la régularisation de sa situation. Faisons le point sur cette mesure exceptionnelle avec le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.



"Bonjour ! Euh, ça va ? Vous avez vu, nous avons du cœur, nous autres, dans la police. Non seulement nous n'avons pas arrêté ce monte-en-l'air qui a escaladé un immeuble sans prendre l'ascenseur, mais nous lui avons offert des papiers et une visite de l'Élysée", note le premier flic de France, imité par Laurent Gerra. "Comme ça Spiderman, l'homme-araignée, a rencontré Superman, l'homme providentiel Emmanuel. Et il a même serré la main à Wonderr Woman, Brigitte Macron. C'est super, non ?", poursuit-il.

"Bien sûr, Gérard Colomb, et c'est mérité dans le cas de ce jeune homme. Et vous comptez généraliser cette mesure ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Bien sûr que j'y compte. Il faut récompenser tous les héros de la Nation. Pas seulement ceux qui sauvent des bébés suspendus aux balcons, mais aussi tous ceux qui sont prêts à payer de leur personne pour notre pays", répond Gérard Collomb, toujours imité par l'humoriste.

"Eh bien, par exemple, si des migrants veulent bien tirer les trains en grève, nous examinerons leurs dossiers avec indulgence ! Ou bien alors s'ils veulent mettre un bon coup de pied au cul à Jean-Luc Mélenchon, ça peut s'étudier aussi", lance le ministre. "Et si des migrants veulent escalader l'immeuble de la CGT pour aller faire fermer sa gueule à Martinez, on peut être indulgent aussi", dit-il encore.



"Mais attention, je le précise : évidemment, il y a des limites à ce processus. Que les migrants ne s'amusent pas à escalader la Halle Paul-Bocuse pour aller décrocher les saucissons et les Jésus qui sèchent", prévient-il enfin.