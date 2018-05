publié le 28/05/2018 à 09:47

Emmanuel Macron s'est rendu en fin de semaine dernière à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour rencontrer Vladimir Poutine et parler du nucléaire iranien. Voyons les impressions du Président à son retour à Paris.



On entend l'air de la Kalinka à l'Élysée. Brigitte Macron toque à la porte de son époux. "Emmanuel, Emmanuel ! Baisse un peu ton Maître Gim's, je n’arrive pas à me concentrer sur mes mots fléchés !", lance la première dame, imitée par Laurent Gerra. "Mais euh, c'est pas Maître Gim's, c'est les Chœurs de l'Armée rouge", rétorque Emmanuel Macron, lui aussi imité par l'humoriste.

"C'est la musique du pays de mon nouveau copain Vladimir. Et puis c'est pas une gonzesse qui va faire la loi dans cette maison ! Je suis le président, tu me dois le respect, femme. Va plutôt me chercher une vodka !", poursuit-il à l'adresse de sa femme.

"Ne me parle pas comme ça, Emmanuel ! Ce Vladimir a mauvaise influence sur toi, je n'aime pas ça du tout. Et je te rappelle que la dernière fois que tu as bu de l'alcool, tu as vomi toute la nuit ! Alors finis ton Candy'up à la fraise, et coupe-moi cette musique", clame Brigitte Macron.



Retentit une sonnerie de téléphone habituelle. C'est Line Renaud au bout du fil. "Encore elle, mais quelle plaie ! J'espère qu'elle appelle pas encore pour me taper de l'argent, parce qu'elle aura rien, nada, peau de zobie ! Je suis la première dame, pas la Banque de France", maugrée l'épouse du chef de l'État.