publié le 24/05/2018

Chaque semaine sur RTL, Philippe Bouvard répond à vos questions et donne son avis sur la marche du monde dans Allô Bouvard. "Bonjour, ma petite Jeannette", lance l'animateur, imité par Laurent Gerra. "Euh non, moi, c'est Jade, mon cher Philippe", le reprend Mademoiselle Jade. "Est-ce que j'aime les courses hippiques ? Eh bien écoutez oui, ma petite Josette. Les hommes aiment les courses. Mais ce sont leurs femmes qui les font ! Hou hou hou...", lui dit-il.



"Nous prenons un premier auditeur au téléphone. Il s'agit de Marc-O F. de Neuilly-sur-Seine", annonce Mademoiselle Jade. "Han la fille à RTL, elle est encore resté bloquée au temps des télécoms ! J'suis pas au téléphone, je suis sur Facetime, c'est plus hype, c'est plus chic, c'est plus quick !", réplique le journaliste, lui aussi imité par l'humoriste.

Il pose sa question : "Je voudrais savoir ce que pense Philippe du dernier i-Phone. Parce que moi perso, je suis total in love". Réponse de Philippe Bouvard : "Eh bien mon cher Jean d'O, je dirais qu'il est naturel que les smartphones déclenchent des sentiments amoureux. Car aujourd'hui, c'est bien connu, les téléphones sans fil ! Hou hou hou".

Viens l'heure de la brève de la semaine. "Le prince Charles a mené sa bru à l'autel lors des épousailles de celle-ci avec Harry. Que le futur roi d'Angleterre conduise une Mégane, voilà qui est bon pour le marché automobile tricolore ! Hou hou hou...", s'amuse l'animateur. Et de conclure : "À la semaine prochaine pour une émission consacrée à la dernière fantaisie buccale du président Félix Faure !".