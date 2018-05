et Jade

publié le 23/05/2018 à 09:47

C'est ce mercredi 23 mai qu'Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée Marc Zuckerbrg, le patron de Facebook. Un rendez-vous que l'on prépare activement à l'Élysée. On entend le bruit de quelqu'un en train de taper sur un clavier d'ordinateur. Retentit un son électronique d'échec.



"Et allez, ça recommence ! Emmanuel, Emmanuel, ça y est mon ordinateur est encore en panne !", peste Brigitte Macron, imitée par Laurent Gerra. "Mais euh, qu'est-ce qu'il y a Brigitte ?", lance son époux, lui aussi imité par l'humoriste.

"Comme je sais que tu vas recevoir Marc Zuckerberg, j'essaie de m'inscrire sur Facebook pour qu'il voie que tu as une épouse moderne et à la page", lui confie la Première dame. "Mais qu'est-ce que c'est que cet ordi, Brigitte ?", l'interroge Emmanuel Macron.

"C'est mon ordinateur personnel facilo-vermeil. Je l'ai commandé au télé-achat sur M6 Boutique. Il est très simple et très pratique avec ses grosses touches de toutes les couleurs. Je peux même regarder des photos dessus. Enfin, quand il est pas en panne !", lui répond-elle.



"Il n'est pas en panne : il faut le brancher, c'est tout !", dit le chef de l'État. Et de pester : "Mais Brigitte, il est tout pourri ton ordinateur ! Tu vas me mettre la te-hon face à Mark". Son épouse réplique : "Emmanuel, je ne te permets pas ! D'après l’essai comparatif de Notre Temps, 97% des utilisateurs sont satisfaits".