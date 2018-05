publié le 25/05/2018 à 09:57

Ce vendredi 25 mai, c'est la Fête des voisins. Didier Lambert va-t-il y participer cette année ? "Oh hé oh, madame RTL, ma parole t'es sourde ou quoi ? Usurpatrice, je t'ai déjà dit qu'il ne fallait pas donner mon vrais nom à l'antenne pendant la matinale. Il faut me mozaïquer mon nom, comme quand que je passe à Envoyé spécial !", peste le chanteur, imité par Laurent Gerra.



"Je m'appelle MC Bâtard, étudiant en rap tag graff à l'université de Creigny !", lance-t-il à Mademoiselle Jade. Il répond enfin à la question : "Bien sûr que je vais faire leur fête à mes voisins de la dalle de Creigny ! Surtout à toi Mouloud, et puis aussi à toi Albert !".

Que compte-t-il apporter ? "Je vais apporter des nunchakus, des allumettes, mais aussi des cocktails", explique le rappeur, toujours imité par l'humoriste. Des cocktails de fruits ? "Hein hé oh, madame RTL ! Où c'est que t'as vu que je vais faire des cocktails de fruits comme dans Biba ? Je suis pas une gonzesse", s'énerve-t-il.

"Pourquoi pas des verrines aussi ? Moi je vais apporter des cocktails qui mettent le feu !", lance MC Bâtard. "Des cocktails qui mettent de l'ambiance, vous voulez dire ?", l'interroge son interlocutrice. "C'est ça, mettre de l'ambiance à la Twingo de Mouloud et au scooter d'Albert !", confie la rappeur.