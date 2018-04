publié le 06/04/2018 à 09:31

C'est François Mitterrand qui a été la première personnalité imitée par Laurent Gerra, vendredi 6 avril. L'ancien chef de l'État fait une déclaration aux Français.



"Mes chers compatriotes ! Je suis là, je suis avec vous, je vous comprends. Je ne vous abandonnerai pas", lance-t-il. "La France est un grand pays, la France va mieux. N'écoutez pas les Cassandre qui vous disent que le chômage augmente : ils vous mentent. Ouh les vilains !", tonne-t-il.

"Notre pays en a vu d'autres. Alors, mes chers compatriotes, au moment où nous traversons une petite crise passagère, j'ai besoin de vous", insiste François Mitterrand, toujours imité par l'humoriste.

"Le peuple de gauche, j'ai besoin de vous ! Je demande aux artistes, aux cinéastes, aux intermittents, aux intellectuels, aux infirmières et aux éboueurs de se mobiliser. Et les yeux dans les yeux, je vous le promets : le chômage, la vieillesse et la maladie seront vaincus, je m'y engage", promet l'ex-président. Avant de conclure : "Vive la République et vive la France !"