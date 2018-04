et Jade

publié le 09/04/2018 à 09:51

Jean-Vincent Placé a fait la "une" des journaux la semaine dernière en se faisant arrêter ivre à la sortie d'une boîte de nuit après avoir tour à tour insulté une femme qui refusait de danser pour lui, un videur maghrébin dont il a critiqué les origines, et les policiers qui l'ont arrêté.



Comment expliquer ce pétage de plomb ? Posons la question à notre consultant scientifique, Michel Chevalet. "Jean-Vincent Placé, comment ça marche ?", lance dans sa traditionnelle formule le journaliste, imité par Laurent Gerra.

"Pour vous en faire la démonstration, j'ai amené avec moi une réplique grandeur nature de Jean-Vincent Placé, dans laquelle je vais tout de suite insérer un litre de vodka", poursuit-il.

On entend un bruit de bouteille qui se vide. "Observons maintenant la réaction de notre Jean-Vincent Placé", lance Michel Chevalet en guise d'invitation. "À poil ! Salope ! Enfoiré ! Retourne manger des merguez dans ton pays ! Connard ! Nique la police !", entend-on.



"On le voit, sous l'effet d'une grande quantité d'alcool, le Jean-Vincent Placé se met automatiquement à proférer des injures", explique le journaliste, toujours imité par l'humoriste. "C'est une démonstration étonnante, merci Michel", lui répond Mademoiselle Jade.



"Plus étonnant encore : la SNCF, comment ça marche ?", renchérit son interlocuteur. "Quel rapport avec Jean-Vincent Placé ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Aucun. C'était simplement pour vous dire que la SNCF, pour les usagers, ça marche à pied", ose Michel Chevalet.