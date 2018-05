publié le 21/05/2018 à 09:40

La marque des confiseurs Carambar vient de lancer des paquets spéciaux dans lesquels les célèbres caramels seront accompagnés de blagues pour adultes. Une nouvelle qui a fait réagir Philippe de Villiers, imité par Laurent Gerra.



"Une horreur, une abomination, une diablerie ! Voilà ce que c'est, Mademoiselle Jade, il n'y a pas d'autre mot", tonne le fondateur du Puy-du-Fou. "Allons, allons, ce n'est qu'aune opération marketing pour relancer un peu les ventes, non ?", tempère son interlocutrice. "Tais-toi donc, femme de radio ! Tu ne sais pas ce que tu dis !", rétorque le Vendéen.

"Samedi dernier nous faisons une sortie en autocar avec les dames patronnesses bénévoles du Puy-du-Fou. J'avais acheté des Carambar pour lire les blagues au micro", raconte-t-il. Et de poursuivre : "Imaginez ma consternation que je suis tombé sur la devinette : 'Je parcours le ciel, la mer et la terre, et j'aime bien me faire lécher le derrière. Qui suis-je ?'". Pour la réponse, écoutez la chronique en entier...