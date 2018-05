publié le 17/05/2018 à 10:00

L'Olympique de Marseille s'est incliné mercredi 16 mai en finale de l'Europa League devant l'Atlético de Madrid. Au lendemain du match, nous recevons un ancien joueur de l'OM : Franck Ribéry.



"Bonjour Franck. À l'issue de ce mach, les commentateurs ont vanté l'intelligence de jeu des Madrilènes", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Qu'est-ce que tu croilles ? On en a sous la cabosse, nous les joueurs de ballon. C'est quoi ces grands airs de madame-je-sais-tout qu'elle prend la meuf à RTL ?", rétorque le joueur, imité par Laurent Gerra.

"Excusez-moi, Franck, mais ne serait-ce que vous, vous êtes connu pour des phrases un peu limite comme 'J'espère que la roue tourne va vite tourner'", lui fait remarquer son interlocutrice. "Je m'excuse de demander pardon, mais je suis comme les vainqueurs d'hier soir en finale de la ligue des droits de l'homme Europe que je sais pas quoi. Je me suis culturé depuis, Et même en langue française depuis", réplique Franck Ribéry.

"Je vais te donner des exemples de mon savoir encylopédé. Je vais te trouer le cul", lance le footballeur, toujours imité par l'humoriste. "Je vous en prie, Franck !", s'étrangle Mademoiselle Jade. "T'énerve pas ! Je faisais une figure de style. Même que dans la langue de Momolière ça s'appelle une métaphore", explique-t-il.



"Bah tu vois, là, tu viens de faire une allégorie. Parce qu'en vrai, t'es pas retenue au murs du studio de RTL avec du ruban adhésif", dit Franck Ribéry. "Je suis vraiment très impressionnée. Brille en vous la flamme de l'intelligence", déclare Mademoiselle Jade.



"Ouais, t'emballe pas non plus, c'est une flammette. Et tu sais pourquoi qu'on ajoute à flamme le suffixe 'ette' ? Bah c'est pour apporter une nuance de minimisation. Une petite maison, c'est une maisonnette ; une petite affiche, c'est une affichette ; et Zahia c'est une salopette", dit le joueur. "Ouh la !", s'inquiète Mademoiselle Jade. "Bah quoi, ça vient minimiser le fait que Zahia, c'est...", se défend le joueur, interrompu par son interlocutrice.