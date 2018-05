publié le 22/05/2018 à 09:51

Harry et Meghan ont dû décaler leur voyage de noces. Le prince et son épouse doivent assister à leur premier engagement officiel : un événement caritatif. "Tu vas leur lâcher la grappe, hein, nom de Dieu !", lance Gérard Depardieu, imité par Laurent Gerra, à Mademoiselle Jade.



Et le comédien de poursuivre : "Et nous lâcher la grappe à nous aussi par la même occasion. On n'en peut plus du rouquemoute et de son actrice de seconde zone. Ça fait cinq jours qu’on bouffe du rosbeef matin, midi et soir ! Vous nous avez bien beurré la raie avec la noce des fins de race : 'Oooh qu'elle est belle la robe', 'Oooh qu'il est beau ce diadème'. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ! Tout juste si les journaleux n'ont pas filmé la nuit de noce : pour savoir si la duchesse de Sussex méritait bien son nom. Ah les fumiers !"

"C'était quand même une belle cérémonie, un joli conte de fée", lui fait remarquer son interlocutrice. "On verra dans deux ans. Cela ne va pas durer autant que les impôts cette histoire. La Meghan c'est pas une première main. Il a fallu la faire passer au contrôle technique pour que la vieille au chapeau puisse l'adouber", tonne Gérard Depardieu, toujours imité par l'humoriste.

Rien ne lui a donc plu dans le traitement médiatique de ce mariage ? "Je t'en foutrais du traitement médiatique ! Pendant des heures, les journaleux nous ont parlé du gâteau bio sans gluten, c'est passionnant ! En tout cas, il va pas se marrer poil de carotte avec sa greluche : elle bouffe que des graines et du quinoa. Cela va être joli sur le trône : c'est le cas de le dire !", s'amuse le comédien.