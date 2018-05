Laurent Gerra imitant Jack Lang : "Je vais produire le jeu 'Des schlittes et des bêtes'"

et Jade

publié le 18/05/2018 à 09:40

Les turbulences à France Télévisions ont donné une idée à Jack Lang. "Comme je vous l'avais expliqué récemment, c'est sur le front culturel que je vais mener le combat à Saint-Dié-des-Vosges", annonce l'ancien ministre de la Culture, imité par Laurent Gerra.



"À cet effet, avec quelques amis déodatiens, j'ai lancé une télévision locale baptisée France Dié, que nous surnommée La Dié", avertit-il. Il avertit que la chaîne émet "tous les soirs après le coucher du soleil, c'est-à-dire à partir de 16h30, en direct à partir de l'arrière-salle de la Taverne du Vieux-Bouc".



Le problème dans ces vallées très encaissées, c'est que la réception des émissions, "que ce soit par ondes hertziennes (Lucienne), par l'analogique terrestre, la fibre optique, l'ADSL, le câble ou le satellite (Hippolyte)", est compliquée.

Pour pallier ces difficultés, Jack Lang - toujours imité par l'humoriste - a eu l'autorisation de monseigneur Lachlitt, "archevêque exorciste du Val-d'Ajol", de placer une antenne râteau ("bricolée avec un vrai outil de jardin") tout en haut du clocher de la cathédrale Notre-Dame-du-Régime à Contrexéville.



Côté grille des programmes, Jack Lang va produire un jeu baptisé Des schlittes et des bêtes, "inspiré de la célèbre émission d'Armand Jammot, mais cette fois axé sur les traditions locales et accessible à tous". Dans le même esprit, on pourra voir Top Chèvre, "qui permettra à un gardien de biques de devenir artisan-fromager à son compte".