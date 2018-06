publié le 20/06/2018 à 09:46

C'est Alain Juppé qui est le premier imité par Laurent Gerra ce mercredi 20 juin. "Salut les gouines, repos ! Dorénavant quand vous me croisez, je vous demande de me donner du 'monsieur le maire'. Pas Le Maire, comme Bruno Le Maire, l'endive de Bercy, mais le maire comme Juppé for ever, le maire de Bordeaux. Vue l'image ?", lance-t-il.



"Ah, je vois que vous n'êtes donc pas là pour saluer vos copains à bonnets de Fun Radio ? À propos, vous n'avez pas trop de séquelles de votre opération du genou ?", l'interroge Mademoiselle Jade. "Négatif ! C'est un homme tout neuf et un political warrior déterminé que vous avez devant vous : 73 piges au compteur, une prostate en téflon, un col du fémur en inox, et 10/10 à chaque œil. Je pourrais être capitaine de la Patrouille de France, mais j'ai choisi de donner mon corps à Bordeaux", rétorque l'édile.

D'où la création du micro parti "Esprit Bordeaux" en vue des municipales de 2020 ? "Affirmatif ! Je ne vais pas attendre 2020 à m'écraser la raie sur la dune du Pilat en bouffant des glaces pendant que certains grenouillent déjà pour me piquer ma mairie", avertit Alain Juppé, toujours imité par l'humoriste.

On dit que La République en Marche penserait déjà à votre succession ? "Mort de LOL !", ricane-t-il. Et d'avertir : "Si les bleubites à barbiche de la République en Marche viennent me chercher des poux dans la tignasse, je leur fais bouffer leur Stan Smith et ils vont rentrer à pieds à Paris. Ils vont voir ce que c'est 'l'Esprit Bordeaux' !".