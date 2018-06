et Jade

Alors que nos agriculteurs n'en finissent pas de compter les dégâts causés par les orages et les inondations, essayons de faire le point sur la situation dans nos campagnes avec un grand connaisseur de la ruralité : Jean-Pierre Pernaut.



"Bonjour ma petite Jade. Eh oui, c'est vrai comme le dit le fameux proverbe du Gâtinais : si un journaliste de BFMTV fait de la barque dans ton champ, c'est signe de très mauvais temps", lance le journaliste, imité par Laurent Gerra. "Mais heureusement, dans nos régions, ces régions que nous aimons tant, on n'a pas attendu les aides de Paris pour repartir du bon pied. Direction Bessons-Le-Falzar, dans le Berry humide, où malgré les récentes intempéries, on s'apprête à célébrer la traditionnelle fête des paires", poursuit-il.

"Rassurez-vous Jean-Pierre, il n'y a pas qu'à Bessons-le-Falzar qu'on va célébrer cette belle fête familiale", lui fait remarquer son interlocutrice. "Attention ma petite Jade, je ne vous parle pas de la très commerciale fête des papas, mais d'une manifestation bien sympathique, ouverte à tous les habitants de la région et au cours de laquelle sera élue la plus belle paire de joyeuses, après le pesage et le palpage en aveugle par ces dames du village", corrige Jean-Pierre Pernaut, toujours imité par l'humoriste.

"Bien entendu, comme chaque année, l'heureux gagnant recevra la Baloche d'or. Quant à la candidate qui en aura deviné le poids, elle sera élue Miss Roubignole 2018. Une bien belle idée de sortie en famille pour dimanche !", dit-il encore.