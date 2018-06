publié le 15/06/2018 à 09:49

C'est Philippe Manœuvre qui était le premier imité par Laurent Gerra ce vendredi 15 juin sur RTL. "Salut sister Jade !", lance le journaliste à Mademoiselle Jade.



Suit-il la Coupe du Monde de football ? "Yes ! Mais derrière mes Ray-Ban à verre miroir, j'ai l'impression de regarder des matches en nocturne", confie-t-il. Mais pourquoi ne quitte-t-il pas ses lunettes ? "Putain si je les retirais, c'était comme si j'ôtais mon perfecto ou mes santiags : plus personne ne saurais que je suis le plu vieil ado de l'univers !", répond-il.

On ne l'imaginait pas à ce point fan de foot ? "Mais en fin le rock et le foot, c'est totale analogie : ce sont des groupes qui jouent devant des foules en délire pour le fun et le fric, et qui après les matches tournent des sextapes avec des prostituées siliconées dans leur Ferrari tout en buvant du gin et de la bière", argue Philippe Manœuvre, toujours imité par l'humoriste.