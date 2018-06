Laurent Gerra imitant un consultant foot : "On est champion, fais péter les bières !"

et Jade

publié le 18/06/2018 à 09:57

Entrée en matière difficile pour l'équipe de France en Coupe du Monde. Les Bleus de Didier Deschamps l'ont emporté par miracle face aux modestes Australiens. L'occasion de demander l'analyse du sélectionneur. "Physiquement, je dirais que les joueurs ont manqué de peps", explique DD, imité par Laurent Gerra.



"Mais tactiquement aussi, ce n'était pas terrible", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. Réponse de l'intéressé. "Tactiquement, je dirais que les joueurs ont manqué de peps". Et pour la suite ? "On va essayer de ne pas manquer de peps. À partir de là, tout est possible", poursuit Didier Deschamps.

Pour ce Mondial, RTL innove avec un con... Un consultant supporter qui suit pour nous tous les matchs de l'équipe de France. "Ouais, on est champion ! Allez, allez, allez !", chante Jonathan Conbariolé. quand on lui demande son analyse du premier match, il clame : "Oooh hisse, enculés les kangourous ! Ouais, ouais, ouais. On est champions, champions du monde, fais péter les bières !"

A-t-il un pronostic pour le prochain match des Bleus face au Pérou ? "Ouais, ouais, faites-nous vibrer, faites-nous rêver. Champiooons du mooonde, oooh hisse enculé !", lance Jonathan Conbariolé.