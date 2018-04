Grève SNCF : quels sont ces trains qui circulent à 100% ?

publié le 04/04/2018 à 14:50

Certains voyageurs sont plus chanceux que d'autres. Alors que le réseau ferroviaire français est paralysé par une grève des cheminots de la SNCF, les travailleurs de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur peuvent emprunter les trains Thello, qui roulent à 100%.



Ces TER sont très utilisés par les Niçois qui travaillent à Monaco. Ils appartiennent à une compagnie italienne privée, qui donne un aperçu de ce que pourrait permettre l'ouverture du marché ferroviaire en France.

Les Italiens de Thello ont lancé l'offensive en 2014, alors que les lignes internationales s'ouvraient à la concurrence. L'entreprise a pris modestement pied dans la région avec trois aller-retours par jour entre Marseille, Nice et Milan. Ces trains de type Intercités ne sont pas omnibus et desservent actuellement neuf gares françaises et douze gares italiennes. La compagnie propose également un aller-retour entre Paris et Venise en train de nuit.



Des salariés sans statut particulier

Et depuis le début de l'année, les abonnés SNCF peuvent emprunter ces trains entre Nice et Monaco pour trois euros de plus par mois. Jusqu'à cette grève, Philippe, usager de la SNCF, n'avait encore jamais emprunté la compagnie Thello. "J'ai demandé [à la SNCF, ndlr] s'ils vendaient des billets pour Toulon, ils m'ont dit que non puisque c'est une entreprise indépendante italienne". Le voyageur a pu acheter son billet directement sur le quai et partir à l'heure.



La jeune entreprise de moins de 100 salariés embauche des employés français et italiens, qui ne bénéficient d'aucun statut particulier. Malgré des débuts prometteurs, Thello n'est cependant toujours pas bénéficiaire.