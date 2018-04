publié le 04/04/2018 à 08:44

Les députés ont donné ce mardi 3 avril, en commission, leur feu vert à une série d'amendements promis par le gouvernement sur l'ouverture à la concurrence de la SNCF, dans le cadre du projet de loi sur le pacte ferroviaire. Bruno Retailleau y est favorable mais émet quelques réserves. "Cette réforme est nécessaire, simplement le rôle de l’opposition est de voir s’il s’agit bien d’une vraie réforme", dit-il ce mercredi 4 avril au micro de RTL.



"La seule stratégie qu’il faut tenir lorsque l’on veut réformer le pays, c’est l’intérêt supérieur du pays. Je pense que la réforme de la SNCF est absolument évidente, affirme Bruno Retailleau. Je la soutiens", fait-il savoir, tandis que certains dans son camp la critiquent et minimisent les efforts du gouvernement.

"Il faut la soutenir parce qu’encore une fois on a une dégradation de la qualité du service. Ce n’est pas dû aux cheminots, c’est un système qui est en train de s’essouffler", argue Bruno Retailleau.



Une méfiance à l'égard de la fièvre réformatrice

Pour Bruno Retailleau, les cheminots ne sont pas à considérer comme de grands privilégiés. "Je ne pense pas que leurs salaires soient des salaires de privilégiés, affirme-t-il, considérant toutefois que "l’emploi à vie est, par rapport à d’autres catégories de population, un énorme avantage".



"Qu'il faille une évolution, y compris sur le statut, c'est naturel. Ils ne peuvent plus bénéficier de ce statut (...), estime Bruno Retailleau. Je sais, pour en avoir rencontrés, (que les cheminots) ont un vrai attachement à leur métier. Ils ont un esprit maison (...) je pense qu'ils se trompent en voulant s'accrocher à un statu quo, mais je ne leur jette pas la pierre quand il s'agit du lien qui les unit à une entreprise qu'ils aiment beaucoup."



Favorable oui, mais méfiant à l'égard des perspectives réformatrices du chef de l'État. "Souvent avec Emmanuel Macron, on touche à beaucoup de réformes, mais un petit peu, sans aller au bout. Moi je veux la soutenir cette réforme, mais il faut être objectif. (…) Il faut faire une vraie réforme. On ne va pas quand même pas embêter les usagers pour trop peu de chose."