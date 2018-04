Martial You

Crédit Image : LUDOVIC MARIN / AFP | Crédit Média : Martial You | Durée : 00:45 | Date : 04/04/2018

et Camille Kaelblen

publié le 04/04/2018 à 11:42

Alors que les cheminots de la SNCF entament leur deuxième jour de grève mercredi 4 avril, les économistes sortent déjà leurs calculatrices. Le mouvement social pourrait coûter entre 2 et 4 milliards d'euros à la France s'il continue avec la même intensité.



Pour la SNCF, ce coût risque d'avoisiner 1 milliard d'euros de pertes entre les jours de grève "pure et dure" et les dysfonctionnements qui persisteront entre les jours de grève. Cela signifie que sur un trimestre, la croissance française pourrait être divisée par deux par rapport à ce que l'on a connu ces derniers mois.

Car le mouvement social a des conséquences sur les transports, mais aussi sur la consommation, l'hôtellerie et le tourisme. La grève de la SNCF va survoler les vacances de printemps et les ponts de mai. Le secteur du tourisme estime ainsi qu'il va perdre 10% de son activité à cause des annulations de courts séjours.

La grève des cheminots impacte également le fret ferroviaire, et donc l'approvisionnement des entreprises qui doivent être livrées par containers. L'industrie lourde et la livraison de voiture devraient être les plus impactées.