Grève SNCF : votre employeur fait-il preuve de souplesse ?

publié le 04/04/2018 à 10:34

Bis repetita mercredi sur les quais de gare avec un deuxième jour de grève et un trafic qui sera encore très perturbé, le gouvernement prédisant des "jours difficiles" aux usagers.



La direction de la SNCF prévoit un TGV sur sept et un train régional sur cinq en moyenne, soit sensiblement la même chose que mardi.



Ce matin, à 07H30, on comptabilisait 350 km de bouchons cumulés en Ile-de-France, selon le site d'information routière Sytadin, soit le double de la moyenne habituelle (175 km) sur le réseau à la même heure.



Le Premier ministre, Edouard Philippe, a dit entendre "autant les grévistes" que "ceux qui veulent aller travailler", saluant à l'Assemblée les "clients et usagers de la SNCF" qui ont "des jours difficiles devant eux".



Avant de souligner lors de son direct Facebook hebdomadaire que le format de grève deux jours sur cinq était "le plus perturbateur" et le plus "gênant" pour les usagers.



Comme l'avait anticipé la SNCF, le trafic a été "très perturbé" hier, premier jour d'une grève au long cours.



La direction a annoncé un taux de grévistes de 33,9% en matinée, soit moins que les 35,4% enregistrés le 22 mars. Mais parmi les "agents indispensables à la circulation des trains", le taux atteignait 48% (contre 36% le 22 mars). Des chiffres remis en cause par les syndicats.



Avec des modalités différentes, les quatre syndicats représentatifs à la SNCF sont tous lancés dans la bataille: une grève par épisode de deux jours sur cinq jusqu'au 28 juin pour CGT, Unsa et CFDT; une grève illimitée reconductible par 24 heures pour SUD-Rail.



Un nouveau préavis a été déposé par les trois premiers, courant de 20H00 samedi 7 avril à 07H55 mardi 10.



L'une des grandes inconnues concerne l'éventuelle reconduction du mouvement dès jeudi.

