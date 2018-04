Grève SNCF : le trafic revient progressivement à la normale jeudi

et AFP

publié le 04/04/2018 à 18:10

Au deuxième jour de la grève contre la réforme de la SNCF, mercredi 4 avril, le trafic ferroviaire est encore très perturbé, avec une mobilisation toujours élevée parmi les personnels indispensables à la circulation des trains.



Le premier épisode de celle-ci doit se clore jeudi 5 avril au matin avant un deuxième samedi soir. Mercredi, la participation globale à la grève était annoncée en baisse par la direction de la SNCF, avec 29,7% de grévistes "en milieu de matinée" (après 33,9% la veille), mais les trois quarts des conducteurs restaient mobilisés (74% contre 77% mardi) et il y avait davantage de contrôleurs (77% contre 69%) et d'aiguilleurs (46% contre 39%) en grève.

En conséquence, seul un TGV sur sept et un train régional sur cinq en moyenne, soit sensiblement la même chose que mardi, devaient circuler ce mercredi. Ce premier épisode de la grève deux jours sur cinq doit s'achever jeudi matin avec un "retour progressif à la normale" dans la journée, selon la SNCF. Le trafic TGV est annoncé "quasi normal", trois trains régionaux sur quatre sont prévus et trois Intercités sur cinq.

L'exécutif déterminé à aller jusqu'au bout

Le gouvernement va mener la "transformation" de la SNCF "jusqu'au bout, avec calme et avec une grande détermination", en dépit de la grève, a déclaré son porte-parole Benjamin Griveaux, à l'issue du Conseil des ministres. Le président Emmanuel Macron a demandé aux ministres de "continuer à expliquer calmement et posément" cette réforme et à "ne jamais stigmatiser personne", a-t-il ajouté.