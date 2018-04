publié le 04/04/2018 à 12:45

Une mobilisation en légère baisse. Avec un taux de grévistes établi à 29,7% en milieu de matinée, contre 33,9% la veille, la mobilisation a légèrement diminué au second jour de cette grève perlée. Si le taux de conducteurs en grève a légèrement reculé (74% contre 77%), il y avait davantage de contrôleurs en grève (77%, contre 69%) et aiguilleurs (46% contre 39%).





La direction de la SNCF a annoncé un "retour progressif à la normale" jeudi 5 avril, à la fin de la première période de grève contre le projet de réforme ferroviaire. Si le trafic TGV est annoncé "quasi-normal", certaines perturbations pourront subsister en début de matinée. Et ce notamment sur les trains régionaux alors que trois trains sur quatre sont prévus pour les Transilien et TER et trois sur cinq pour les Intercités.



Le trafic ferroviaire reste très perturbé ce mercredi 4 avril. Selon les prévisions communiquées par la SNCF, seulement un TGV sur sept et un TER et un Transilien sur cinq est en circulation.