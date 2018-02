"Maltier le Malletier", une aventure de copains de collège

publié le 19/02/2018 à 11:59

Benoît Maltier et Guillaume Désert ont ouvert leur atelier il y a quatre ans à Neuville-sur-Poitou, dans la Vienne. Ces deux amis d'enfances se sont retrouvés vingt-cinq ans après.



"Avec Guillaume, on s'est rencontré en classe de Quatrième à Poitiers. Déjà à l'époque on bricolait, on faisait pas mal de modélisme tous les deux. Vingt-cinq ans après, on a décidé de relancer cette aventure", raconte Benoît.

"Maltier le Malletier" est l'heureuse alchimie de trois histoires. L'amitié de deux entrepreneurs ; l'histoire familiale de Benoît, dont les ancêtres ont pris le nom de leur métier (Maltier - Malletier) ; et enfin l'histoire de la malleterie française, dont les racines remontent au XIVe siècle.

Diplômé de l'école d'ébénisterie Boulle à Paris et de l'Institut de design Saint-Luc, en Belgique, Benoît répond aux demandes les plus insolites de ses clients, de grandes marques de luxe et des particuliers.



"Cela peut être de très grandes malles qui font 4,80 mètres de déploiement (...) mais ça peut être aussi des malles plus traditionnelles". Leur malle exceptionnelle coûte entre 15.000 et 100.000 euros.

Benoît Maltier devant une malle exceptionnelle Crédit : Maltier le Malletier

Pour créer ces malles, Benoît Maltier et Guillaume Désert utilisent des cuirs somptueux, du bois nobles ou des métaux ouvragés. Chaque malle est personnalisée à la main (peinture, gravure, dorure), en alliant tradition et modernité.



Ils sont trois - parfois quatre - dans l'entreprise de malleterie de luxe. Et toutes les malles sont des œuvres numérotées et signées.