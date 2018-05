Et si vous faisiez fonctionner votre réfrigérateur grâce à votre... voiture ?

publié le 17/05/2018 à 06:09

Vous mettez cette batterie dans le coffre. Vous branchez un câble qui est lui-même relié au moteur et aux roues, et qui va récupérer l'électricité produite par la voiture. C'est l'électricité qui ne lui sert pas (un tiers de l'énergie du moteur pour faire tourner les roues ne sert pas), donc la batterie va la récupérer. Elle va aussi se recharger grâce au freinage. Quand vous freinez, vous produisez de l'énergie qui ne sert à rien. Là, elle est donc recyclée.



La PME s'appelle Carmoov Energy. Elle est installée dans les Hauts-de-Seine. Elle travaille sur une batterie dont le prix sera amorti en un an et demi, grâce aux économies d'électricité réalisées à la maison.

Car une fois chez vous, vous reliez votre batterie à votre compteur électrique. Cela va permettre d'alimenter vos appareils (frigo, machine à laver, four) pendant quelques heures. Une fois que la batterie est à plat, le compteur repasse sur le réseau général. Donc votre pizza continue à cuire.

L'autoconsommation devient rentable

Cette solution peut faire faire des économies et, pourquoi pas, éviter les pics de consommation l'hiver. Plus les consommateurs chez eux produiront leur propre énergie avec des panneaux solaires - ou donc là leur voiture -, moins il y aura de risque de manque, et donc de panne, sur le réseau.



Cela s'appelle l'autoconsommation. Seulement 20.000 foyers en France pour l'instant le font. Mais une loi, depuis un an, a réduit les taxes. L'autoconsommation est en train de devenir rentable. Une étude récente a montré qu'en 2030, quatre millions de Français devraient produire eux-mêmes leur énergie.