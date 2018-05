Chasse : les protecteurs du blaireau réclament la fin de la vénerie

et Loïc Farge

publié le 14/05/2018 à 06:17

Le blaireau, c'est le cousin de la belette. Avec son museau blanc et noir, il peut faire 12 kilos et il vit sous terre. Il creuse des centaines de mètres de galeries. Les agriculteurs disent qu'il fait des dégâts dans les cultures de maïs, ou qu'il peut transmettre la tuberculose des vaches.



Les protecteurs du blaireau disent que c'est exagéré. Il y a très peu de cas. Ce sont surtout les sangliers qui dévastent les champs. D'ailleurs, le blaireau n'est pas considéré en France comme une espèce nuisible. Il n'empêche que chaque année au mois de mai, les chasseurs se réunissent en équipage pour pratiquer la chasse du blaireau. Cela s'appelle la vénerie.

Ils bouchent toutes les entrées des galeries et envoient un chien. Quand celui-ci l'a repéré et l'empêche de sortir, les chasseurs creusent jusqu'au blaireau et l'attrapent avec des pinces. Selon la tradition, il est soit gracié, soit achevé. Tout se termine par une fête au son du clairon.

Les protecteurs du blaireau dénoncent une pratique cruelle. Après des heures de stress piégés dans les galeries, les animaux sont parfois livrés aux chiens, encore vivants.

Une chasse inutile, selon les associations

Depuis cinq ans, le ministère de l'Écologie a durci les règles quand même. Les championnats ont été interdits - car il y avait des championnats. C'est une chasse inutile, estiment les associations de défense de l'environnement. Le blaireau ne se mange pas.



Qu'on le tue au fusil, comme un gibier, à l’automne - ce qui permet de réguler la population -, passe encore. Mais que la France soit le seul pays européen à autoriser encore la vénerie, ce n'est plus possible, disent les associations.



Elles demandent l'interdiction de cette chasse et font remarquer que dans beaucoup de pays d'Europe le blaireau est une espèce protégée.