publié le 16/05/2018 à 06:07

Depuis trente ans pourtant, l'Europe durcit les normes et oblige les constructeurs à faire des voitures qui polluent de moins en moins. Mais en 2016, Bruxelles est revenu en arrière. La Commission a décidé, au contraire, d'assouplir les normes et de relever les taux de polluants imposés aux fabricants.



Cela a mis en colère les écologistes, les pneumologues et les élus qui luttent contre la pollution. "C'est totalement incohérent", disent-ils, au moment ou de plus en plus d'études montrent les dégâts de la pollution (500.000 morts par an en Europe).

Alors pourquoi Bruxelles a-t-elle pris une telle décision ? En fait, quand l'affaire Volkswagen a éclaté, ça a permis de comprendre que les constructeurs mentaient et ne respectaient pas les normes. La Commission, au lieu de les punir, a préféré relever les plafonds d'émission de polluants. Elle a assoupli les règles pour que le fabricants puissent rentrer dans les clous.

Revenir à des normes plus strictes

Donc en gros, les futurs modèles de voitures auront le droit de polluer un peu plus que les modèles actuels. Anne Hidalgo et les autres maires disent qu'on leur a fait un cadeau, que l'Europe a cédé face à l'industrie automobile.



Les trois villes vont plaider jeudi 17 mai à Luxembourg devant le tribunal de l'Europe pour revenir aux normes plus strictes, obliger les constructeurs à les appliquer, à faire de la recherche. Et s'ils n'en sont pas capables tout de suite, qu'ils paient des amendes.



Aux États-Unis, pour ne pas avoir respecter les normes de pollution, Volkswagen a été condamné à payer 15 milliards de dollars.