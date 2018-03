publié le 09/03/2018 à 11:57

Après avoir expliqué ses projets pour l'assurance chômage ou la formation professionnelle, la ministre du Travail Muriel Pénicaud se soumet ce vendredi 9 mars aux questions concrètes des auditeurs de RTL. L'une de ces questions, celle de Dominique, 55 ans et chômeur, a particulièrement interpellé la ministre.



"J'ai dû candidater pour au moins dix offres et je n'ai aucune réponse du service Pôle Emploi. Que comptez-vous faire par rapport à ce problème récurrent ?", lui demande l'auditeur. "Je suis désolée et choquée d'entendre cela, parce que je rencontre tout le temps des agents qui se lèvent le matin avec un but, c'est d'aider les demandeurs d'emploi à en trouver un", lui répond Muriel Pénicaud.

"On doit vous répondre et regarder avec vous la situation et voir ce qui pourrait vous convenir", poursuit la ministre, invitant Dominique à lui en dire davantage, hors-antenne, sur l'endroit où il vit et sur sa situation sociale. Pour elle, "la pratique générale est à l'inverse" de ce cas précis. "La croissance repart, on a créé en France 250.000 emplois nouveaux l'année dernière. C'est le moment pour les chômeurs d'avoir plus d'espoir de trouver un emploi", estime-t-elle.

Et Muriel Pénicaud refuse de voir dans ce silence de Pôle Emploi le motif de l'âge de Dominique. "Il n'y a pas d'âge pour trouver un emploi, il n'y a pas d'âge pour se former. Je m'inscris en faux, je pense qu'il faut en finir avec cette idée (...). Aujourd'hui, on vit plus longtemps et on a toutes ses capacités et toute son envie de travailler. Je pense qu'il faut arrêter avec cette histoire de ne pas embaucher les seniors. Certaines entreprises commencent à évoluer, on va les y encourager", promet-elle.