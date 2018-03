publié le 09/03/2018 à 08:11

Assurance chômage, formation professionnelle et égalité salariale : Muriel Pénicaud est sur tous les fronts depuis le début de l'année. Au micro de RTL vendredi 9 mars, la ministre du Travail a notamment assuré qu'il fallait "tenir la barre sur le long terme" en matière de finances publiques si l'on voulait conserver notre "modèle social".



Au sujet de la réforme de l'assurance chômage présentée la semaine dernière, Muriel Pénicaud a confirmé que "tous les salariés qui ont travaillé 5 ans et qui ont un projet" pourront bénéficier des allocations. Cette réforme concernera "entre 30.000 et 50.000" personnes selon la ministre. "C’est un nouveau droit, affirme-t-elle. Ce n'est pas le droit au travail qui compte, mais le droit au projet."

La ministre du Travail est ensuite revenue sur le "big-bang" promis concernant la formation professionnelle. Le gouvernement prévoit de mettre à disposition de chaque salarié un montant de 500 euros par an destinés à la formation. "Pour ceux qui n'ont pas de diplôme, ce sera 800 euros", précise la ministre. "C'est un droit complètement inédit", assure-t-elle, qui permettra de résorber "une inégalité énorme". "Un salarié d'une petite entreprise a deux fois moins de chance de se former qu'une grande entreprise."

On va obliger les entreprises à avoir une enveloppe de rattrapage salarial Muriel Pénicaud, ministre du Travail Partager la citation





L'égalité salariale fait également partie des chevaux de bataille de la ministre du Travail. À ce sujet, Muriel Pénicaud a promis 7.000 contrôles par an d'ici la fin du quinquennat. Elle confirme ainsi les informations livrées par Marlène Schiappa jeudi 8 mars sur RTL. La secrétaire d'état à l'Égalité entre les hommes et les femmes assurait alors la mise en place d'une "obligation de résultats" pour les entreprises en matière d'égalité professionnelle. "On va obliger les entreprises à avoir une enveloppe de rattrapage salariale", a pour sa part confirmé Muriel Pénicaud.