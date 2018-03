et AFP

publié le 08/03/2018 à 16:58

L'exécutif veut montrer la voie. Alors que le gouvernement prône l'exemplarité, certaines inégalités persistent au sommet de l'État. Face à une sénatrice LR, Céline Boulay-Espéronnier, qui soulignait le peu de femmes conseillères et membres du cabinet d'Emmanuel Macron, Muriel Pénicaud a reconnu qu'il y avait "encore des progrès à faire".





"Parmi les 12 conseillers nommés auprès de ce dernier on ne compte qu'une seule femme, et sur 53 membres de son cabinet 13 femmes, cela fait 22%", a affirmé la sénatrice de Paris.



Muriel Pénicaud a d'abord expliqué que "pour faire le changement, il faut l'implication à tout niveau", tant dans le secteur privé que public. "Il y a un grand progrès déjà dans ce gouvernement, cela ne vous a pas échappé, que la moitié du gouvernement est composé de femmes, cela n'a pas toujours été le cas", a-t-elle ajouté. Avant de lâcher : "Deuxièmement, une grande partie des cabinets ministériels sont dès aujourd'hui paritaires, ensuite il y a un travail qui est fait, pas tous, voilà, il y a encore des progrès à faire, on ne dit pas qu'on est parfait".

Une réponse qui n'a semble-t-il pas convaincu la sénatrice de Paris. "On n'a pas le droit de dire qu'on ne peut pas être parfait, la preuve par l'exemple madame la ministre, ça c'est important", a-t-elle rétorqué.