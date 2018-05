Printemps : les hirondelles sont en retard cette année

publié le 10/05/2018 à 06:03

On en voit moins que d'habitude. Les hirondelles passent l'hiver en Afrique (au Cameroun, au Gabon ou au Congo). Ensuite elles reviennent en Europe. Elles arrivent plutôt fin avril. Elles retrouvent en principe leurs anciens nids et viennent s'y reproduire.



Ces derniers jours, très peu ont été observées. La Ligue de protection des oiseaux (LPO) espère qu'il s'agit juste d'un retard inexpliqué. Il y a eu aussi pour les cigognes une très mauvaise météo en Espagne qui aurait fait beaucoup de victimes. Les hirondelles ont peut-être été touchées.

Ou tout simplement on assisterait à une aggravation de l'état des populations d'hirondelles. Près de 40% déjà ont disparu en vingt ans. Car elles sont victimes des pesticides, dans les cultures, qui tuent les insectes. Les hirondelles ont moins à manger.

Détruire un nid peut coûte très cher

Elles sont aussi victimes des nouveaux matériaux de construction. Les crépis sont plus lisses, il y a plus de verre. Pas simple pour une hirondelle de s'accrocher pour y construire un nid.



Et puis, il y a tous les particuliers qui ont détruit les nids dans leur garage parce que ça fait de la saleté. On passe un coup de Kärcher. Seulement voilà, les hirondelles aiment bien revenir d'une année sur l'autre au même endroit.



Il faut savoir que détruire le nid d'une espèce protégée est un délit et qu'on risque un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende. Et ça arrive : en Bretagne, une dame qui avait détruit cinq nids d'hirondelles a été dénoncée par son voisin. Elle a fini au tribunal et a été condamnée à 500 euros d'amende avec sursis. Elle a dû verser 250 euros à la Ligue de protection des oiseaux.