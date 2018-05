Un an de Macron à l'Élysée : tout reste à faire en matière d'écologie

publié le 09/05/2018 à 06:16

"Pour l'instant, le bilan est faible", disent les défenseurs de l'environnement. La réduction du nucléaire a été repoussée. Il y a eu un plan d'économies d’énergie pour le bâtiment qui a laissé dubitatives les associations.



Emmanuel Macron a dit qu'il allait interdire le glyphosate (le désherbant) dans trois ans. Pour l'instant, ça se limite à un tweet du Président. Mais rien encore n'est confirmé dans une loi.

Il y a eu quelques avancées : l'abandon de l'aéroport de Nantes, la décision de fermer nos dernières centrales à charbon, le fait que la France devienne le premier pays au monde à décider de ne plus forer de pétrole (même si va va prendre quarante ans).

Mais Emmanuel Macron a surtout été fort dans ses discours internationaux. Il a remis en place Donald Trump quand il a quitté l'Accord sur le climat. Il a organisé une grande conférence à Paris. Il est devenu une voix qui compte sur le changement climatique à l'étranger. Mais en France, les actes pour l'instant sont insuffisants.

Trois rendez-vous pour Nicolas Hulot

Il va y avoir dans les mois qui viennent des moments de vérité. D'abord une loi sur l'alimentation : on verra ce qui reste des projets d'abandon des pesticides et de développement du bio.



Ensuite une loi sur la mobilité : on verra si le gouvernement compte vraiment développer les transports propres. Enfin une loi de programmation de l'énergie : on saura si la France va fermer des réacteurs nucléaires, combien, ou pas du tout.



Nicolas Hulot s'était donné un an pour voir. Il va sans doute attendre ces trois rendez-vous pour savoir si l'Élysée le soutient ou s'il doit partir.