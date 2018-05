publié le 11/05/2018 à 06:11

Tous les immeubles et toutes les maisons qui seront construites à partir de 2020 devront avoir sur leur toit des panneaux. La Californie veut que la moitié de son énergie soit verte d'ici à 2030.



C'est un État qui subit de plein fouet le réchauffement du climat, avec de sécheresses terribles qui se succèdent et des incendies. C'est aussi en Californie que sont les villes les plus polluées du pays (Los Angeles, San Franscico), avec des millions de voitures. Le premier plan anti-pollution date des années 70.

Ensuite, quand il a été gouverneur, Arnold Schwarzenegger a pris beaucoup de mesures pour lutter contre le réchauffement. Et aujourd'hui, c'est en Californie que roulent la moitié des voitures électriques ou hybrides de tous les États-Unis. Des champs d'éoliennes et des parcs solaires dans le désert fournissent une grande partie de l'énergie.

Un État en conflit avec l'administration Trump

En un siècle, la température a augmenté de cinq degrés dans les grandes villes de l'État. Alors à Los Angeles, la ville repeint les rues et le bitume en blanc pour absorber moins de chaleur. Beaucoup d'habitants rebouchent leurs piscines. Les plans d’économie d'eau sont drastiques.



La Californie a même porté plainte contre Washington et l’administration de Donald Trump, qui veut assouplir les normes anti-pollution des voitures. Bref, c'est un État qui agit et ça marche. La pollution a été réduite.



Surtout, la Californie est devenue la cinquième puissance économique mondiale, devant le Royaume-Uni. Protection de l'environnement et dynamisme économique ne sont donc pas incompatibles.