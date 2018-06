Bac 2018 : découvrez les sujets d'histoire-géographie des filières ES, S et L

publié le 19/06/2018 à 09:32

Après la philosophie, les lycéens candidats au baccalauréat 2018 planchent sur l'épreuve d'histoire-géographie. À 8 heures du matin, mardi 19 juin, les 753.148 candidats ont pu découvrir leur sujet.



Pour les séries littéraire et économique et sociale, l'épreuve est identique. Elle comprend deux sous-épreuves : une majeure - souvent l'histoire - et une mineure, composée d'une carte ou d'un document à expliquer. Pour les futurs bacheliers en L, le coefficient est de 4. Il est de 5 en ES. Pour les S, qui avaient une heure de moins que leurs camarades, la note est calculée avec coefficient 3.

"Les États-Unis et le monde depuis 1945", "Le Proche et le Moyen-Orient" en histoire, ou encore "Les espaces maritimes : approches géostratégiques" ou "Mondialisation" en géographie... Les combinaisons de sujets possibles étaient multiples.

Série L et ES

Première partie : composition de géographie.

Sujet 1 : L’inégale intégration des territoires à la mondialisation

Sujet 2 : Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales



Étude critique de deux documents en histoire :



Sujet 1 : L’historien et les mémoires du génocide des juifs

Sujet 2 : L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie : la question des harkis

Série S

Première partie : composition de géographie:

Sujet 1 : Le continent africain face au développement et à la mondialisation.



Sujet 2 : Des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation (espaces maritimes compris).



Deuxième partie : analyse d’un document en histoire

Le Proche et le Moyen-Orient, foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.



Document : discours du président américain Barack Obama au Caire (Egypte) le 4 juin 2009.