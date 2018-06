publié le 19/06/2018 à 12:06

Le grand marathon du baccalauréat a débuté hier avec la philosophie. Mardi matin, les 753.148 candidats de la session 2018 ont passé l'épreuve d'histoire-géographie.



En série S, cette matière compte pour un coefficient 3. Majeure histoire ou géo ? C'est souvent la grande question avant l'examen. Cette année, c'est la géographie qui est tombée pour la filière scientifique.

Les élèves ont donc eu 3 heures pour faire une dissertation, sur "Le continent africain face au développement et à la mondialisation" ou "Des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation (espaces maritimes compris)", et une analyse de documents en histoire, sur la place du Proche-Orient dans les relations internationales.

RTL et digiSchool vous proposent gratuitement une correction de l’épreuve d' Histoire-Géographie du Bac 2018. Réalisé par un professeur de l'Éducation nationale, ce corrigé explicite les réponses attendues pour chacun des sujets qu’il était possible de choisir.

Sujet 1 : Le continent africain face au développement et à la mondialisation

L’Afrique est un espace d’une grande diversité, où les situations sont très variées. À quels défis l’Afrique doit-elle faire face pour assurer son développement tout en s’intégrant dans la mondialisation ?





Dans une première partie de réponse, les candidats de Terminales S devaient parler des problèmes de développement du continent africain. En effet, l’Afrique souffre de problèmes économiques, financiers, politiques et de développement humain.



Dans une seconde partie, il fallait parler de l’Afrique et de ses perspectives de décollage. Le continent africain connaît une forte croissance économique depuis les années 2000 et s’intègre de plus en plus dans la mondialisation (notamment grâce aux matières premières).



Dans une dernière partie, les étudiants de Terminales S devaient traiter la question des défis à relever, que ce soit démographique, politique ou encore au niveau des inégalités entre les différents pays qui composent l’Afrique.



Sujet 2 : Les territoires inégalement intégrés dans la mondialisation (espaces maritimes compris)

La problématique à suivre est la suivante : Quels types de territoires peut-on distinguer selon leur inégale intégration à la mondialisation¿?



Il fallait d’abord traiter les centres de l’espace mondialisé en présentant les pôles de la Triade, les métropoles mondiales et les grandes façades maritimes.



Pour suivre, les étudiants de Terminales S devaient parler des périphéries intégrées et plus précisément les pays émergents, les nouvelles métropoles mondiales et les paradis fiscaux.



Pour terminer leur raisonnement, ils devaient parler des périphéries en marge de la mondialisation telles que les PMA, les régions marginales mais également les espaces urbains délaissés.





Vérifiez si vos idées sont justes en consultant le corrigé intégral.