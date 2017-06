Bac 2017 : découvrez les sujets de philosophie des filières L, ES et S

publié le 15/06/2017 à 09:19

C'est la tradition. Chaque année, les épreuves du baccalauréat s'ouvrent par la même discipline : la philosophie. Depuis 8 heures du matin, ce jeudi 15 juin, les quelque 700.000 lycéens inscrits à l'examen planchent sur leur copie dans les 4.400 centres d'examen. Toutes filières confondues, l'épreuve n'a pas le même poids pour les élèves.



Pour les élèves de la filière scientifique, l'épreuve est dotée d'un coefficient 3. Pour ceux de la filière économique et sociale, c'est un coefficient 4. Les élèves qui jouent le plus gros sont ceux de la filière littéraire, car la note obtenue est calculée avec un coefficient 7. Pour l'édition 2017, les futurs bacheliers de la filière avaient le choix entre deux sujets de dissertation et un commentaire de texte. Ils disposent de quatre heures pour construire leur réflexion et rendre leur sujet.

Série L

Sujet 1 : Suffit-il d’observer pour connaître ?

Sujet 2 : Tout ce que j’ai le droit de faire est-il juste ?

Texte : Extrait de Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité

parmi les hommes de Rousseau.

Série S

Sujet 1 : Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts ?

Sujet 2 : Peut-on se libérer de sa culture ?

Texte : extrait de Dits et écrits, de Foucault.

Série ES

Sujet 1 : La raison peut-elle rendre raison de tout ?





Sujet 2 : Une oeuvre d'art est-elle nécessairement belle ?

Texte : Extrait du Léviathan de Hobbes.